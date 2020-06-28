GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

AA

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi yakınlarındaki EİAŞ'a ait hidroelektrik santralinden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören güvenlik görevlisi, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 15-16 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, boğulan kişinin dün akşam Sümbül Caddesi'nde serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Yusuf Çoban (16) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.