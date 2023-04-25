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Adana'da sulama kanalında çocuk cansız bedeni bulundu

Adana'da sulama kanalında 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Giriş: 25.04.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da sulama kanalında çocuk cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında çocuk cansız bedeni bulundu
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AA

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'da sulama kanalında hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sudan çıkardığı şortlu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin incelemesinde, yaklaşık 100 metre geride sulama kanalının üzerindeki yaya köprüsünde çıkartılmış elbiseler buldu. İncelemeyi sürdüren polis, cansız bedenin 14 yaşındaki Celil M'ye olduğunu belirledi.

Serinlemek için sulama kanalına girdiği değerlendirilen Celil M'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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