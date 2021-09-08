Adana'da su borusu patlayınca yol çöktü, binaları su bastı

Dün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Ardından su borusunun geçtiği yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 8 metre çapındaki göçük tehlike yarattığı için yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu yola akan sular nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin zemin katları su altında kaldı. DHA'nın haberine göre; mahalle arasında biriken sular, ekiplerin çalışmasıyla çekildi. Mahallede temizleme çalışmaları başlatıldı.