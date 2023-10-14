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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı! Hırsızlık'tan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası varmış!

        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!

        Adana'da, sokakta park halindeki bisikleti çalan 33 yaşındaki Yunus Biçen, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Biçen'in, 'Hırsızlık'tan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:24
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        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
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        Adana'da olay, 24 Ağustos'ta saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ BİSİKLETİ ÇALDI

        DHA'da yer alan habere göre sokakta yürüyen Yunus Biçen (33), yol kenarında, Mehmet A.'nın park halindeki bisikletini çaldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bisiklete binen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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        YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Mehmet A.'nın ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        19 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

        Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen Yunus Biçen'in, 'Hırsızlık' suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        POLİS BASKINIYLA YAKALANDI

        Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı saptanan Biçen, polisin baskınında yakalandı. Emniyete götürülen Biçen, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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