Adana'da sokaktaki mazgalı sökerken yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Reşatbey Mahallesi'nde, sokaktaki mazgalın iki kişi tarafından söküldüğünü fark edenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Gökhan Ö. (30) ve Erhan U'yu (30) yakaladı.

Zanlılardan Gökhan Ö'nün hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.