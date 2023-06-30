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Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tarafların sokak ortasında birbirlerine açtıkları ateşte 3 kişi yaralandı

Giriş: 30.06.2023 - 00:18 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

R.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu öğrenilen S.E'nin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa geldi.

Sokakta karşılaşan iki husumetli grup silahlarla birbirlerine ateş açtı. Silahlı kavgada R.A, S.E. ve M.E. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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