Adana'da sokak hayvanları için parklara mamalık ve suluk konuldu

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde belediye bünyesindeki tüm parklara sokak hayvanları için mama ve otomatik suluk koydu.

Atatürk Parkı'ndaki sulukların yerleştirilmesi çalışmasına eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte sokak hayvanlarıyla ilgili hiçbir sorunun kalmaması için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Karalar, Belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin bütün imkanlarıyla kentteki sokak hayvanlarının mutluluğu için çalıştığını ve onlara yardım elini uzattığını ifade etti.

Her yönüyle donanımlı olan Merkeze 40 personel daha alacaklarını aktaran Karalar, konuşmasının ardından sokak hayvanlarını besledi.