Adana'da soğan hasadı başladı

Tarımsal üretim kapsamında 40 bin dekar alanda soğan hasadına başlandığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 160 bin ton ürün alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş'ın sebze ve meyveleri binbir emekle yetiştirerek tarımsal üretimi salgın döneminde de sürdüren çiftçilere teşekkür ettiği kaydedildi.