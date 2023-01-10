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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 10.01.2023 - 03:16 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
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AA

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Mazlum A'ya silahla ateş açtı.

Kurşun isabet eden Mazlum A'nın yaralandığı saldırının ardından zanlı kaçtı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Mazlum A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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