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        Haberler Gündem Adana'da silahlı park kavgası: 2 yaralı - Güncel haberler

        Adana'da silahlı park kavgası: 2 yaralı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında park kavgası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 20:17 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:17
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        Adana'da silahlı park kavgası: 2 yaralı
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        Olay, ilçeye bağlı İnönü Bulvarı´nda meydana geldi.

        İddiaya göre, araç park etme nedeniyle iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinden ayrılıp tabancayla tekrar gelen kişi ya da kişiler tartıştıkları Veysel S. ve Musa S.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Göğsüne kurşun isabet eden Veysel S.´nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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