Adana'da silahlı park kavgası: 2 yaralı

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Olay, ilçeye bağlı İnönü Bulvarı´nda meydana geldi.

İddiaya göre, araç park etme nedeniyle iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinden ayrılıp tabancayla tekrar gelen kişi ya da kişiler tartıştıkları Veysel S. ve Musa S.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Göğsüne kurşun isabet eden Veysel S.´nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.