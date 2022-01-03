Silahlı kavgaya müdahale eden polis vuruldu

DHA

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaklarda devriye görevinden bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği'nde görevli ekip, şüpheli kişilere kimlik sorgusu yaptığı sırada yakınlarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden ekip, şüphelilerden birini tabancayla birlikte yakaladı.

DHA'nın haberine göre; kavgaya karışan ve adının Ramazan D. olduğu belirlenen şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislerin üzerine tabancayla ateş açtı. Ardından motosiklete binerek kaçtı.

1 POLİS AYAĞINDAN VURULDU

Şüphelinin ateşlediği silahtan çıkan kurşun, müdahalede bulunan polislerden birinin bacağına isabet etti. Yaralı polisin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine bölgeye Özel Harekat, TEM, Asayiş şubeleri ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bacağından yaralanan polis memuru, ekip arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan polis memuru, daha sonra Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan şüpheliyi yakalamak için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.