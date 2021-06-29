Adana'da silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye giren ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen 6 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Ara sokaklarda arama yapan polis, duvar arkasına atılı halde, şüphelilerin olayda kullandığı değerlendirilen bir AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.