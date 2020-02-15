DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Ömer K., yanındaki arkadaşları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, karşı taraf ise olay yerinden kaçtı.

Öte yandan Ömer K., 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından vurularak yaralandı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.