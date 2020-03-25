Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.