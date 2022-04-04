Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İki tarafın tabancalarla birbirlerine ateş açtıkları çatışmada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; koltuk altına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Özkan A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Selçuk A. ve Muzlum K.'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, çok yönlü soruşturma başlattı.