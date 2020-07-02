Adana'da silah imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste, namlusu değiştirilmiş 4 kuru sıkı tabanca, av tüfeği, 102 mermi, 15 namlu açmada kullanılan kılavuz uç, 6 spiral uç, mengene, temizleme spreyi ve 3 icra yayı ve mili ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.