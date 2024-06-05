Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da sıcak hava otomobili yaktı | Son dakika haberleri

        Adana'da sıcak hava otomobili yaktı

        Yaz mevsiminin başlamasıyla Adana'da termometreler 43 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava otomobili yaktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da Meteoroloji verilerine göre, bugün hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıktı. Araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.

        Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam'daki Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Otomobil ise demir yığınına döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #otomobil yangını
        #hava sıcaklığı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Habertürk Anasayfa