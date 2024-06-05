Adana'da sıcak hava otomobili yaktı
Yaz mevsiminin başlamasıyla Adana'da termometreler 43 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü.
Adana'da Meteoroloji verilerine göre, bugün hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıktı. Araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.
Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam'daki Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil ise demir yığınına döndü.