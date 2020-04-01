Adana'da "Seyahat İzin Kurulu"na yapılan 1562 başvurunun 855'i kabul edildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm iller arası otobüs ve uçak seferlerinin 28 Mart'tan itibaren izne bağlanmasının ardından oluşturulan 5 "Seyahat İzin Kurulu"nun çalışmalarını değerlendirdi.

Bu süreçte, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğunu belirten Demirtaş, kentte Adana Merkez, Yüreğir, Ceyhan ve Kozan otogarları ile Adana Havalimanı'nda "Seyahat İzin Kurulu" oluşturduklarını belirtti.

Kurulların başvuruları titizlikle değerlendirdiğini aktaran Demirtaş, "Bu zamana kadar Adana Havalimanına yapılan 759 başvurunun 205'i reddedilmiş, 554’ü ise kabul görmüştür. Adana Merkez Otogarımıza 581 başvuru yapılmış, bunlardan 438’i reddedilmiş, 143’ü kabul edilmiştir. Yüreğir Otogarımıza yapılan 192 başvurudan 46'sı reddedilmiş, 146'sı kabul görmüştür. Ceyhan'da ise sadece 1 başvuru olmuş o da kabul edilmiştir. Son olarak Kozan Otogarımıza yapılan 29 başvurudan 18'i reddedilmiş, 11'i kabul edilmiş. Toplamda, ilimiz genelinde 1562 başvurunun 707'si reddedilmiş, 855'si kabul edilerek vatandaşlarımızın seyahatine izin verilmiştir." ifadesini kullandı.