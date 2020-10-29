Adana'da ses sisteminde uyuşturucu çıkan otomobildeki iki zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün, ses sistemine gizlenmiş 1 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan otomobildeki zanlılar B.A. (29) ve S.K'nin (27) işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden S.K'ye ait olduğu öğrenilen otomobili kullanan B.A'nın ifadesinde, arkadaşının daha önce kazada kolundan yaralandığını, onu tedavisi için hastaneye götürdüğünü ve araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını söylediği iddia edildi.

Zanlı S.K'nin de otomobilindeki uyuşturucudan haberinin olmadığını belirttiği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, uyuşturucu taşındığından şüphelendiği otomobili takibe almış, narkotik dedektör köpeği "Tunga" ile yapılan aramada aracın harici ses sistemine gizlenmiş 1 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap bulunmuştu. Araçtaki B.A. ve S.K. gözaltına alınmıştı.