Adana'da sendika binasına suçüstü kumar baskını

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binayı takibe aldı.
DHA'nın haberine göre; gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.
EĞİTİM SÜSÜ VERMELERİ, YAKALANMALARINI ENGELLEYEMEDİ
Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlendirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.
Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.
SENDİKA ÜYESİ OLMADIKLARI BELİRLENDİ
Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.
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