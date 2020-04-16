Adana'da semt pazarlarının gün ve saatlerine Kovid-19 ayarlaması

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle semt pazarlarının kurulumuna ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.

Semt pazarlarının gün ve saatine ilişkin düzenleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Çukurova ve Seyhan ilçelerimizde kurulan ve saat 11.00'de başlayıp diğer gün 13.00'te biten pazarlar tek güne indirilmişti. Bu kararın iptal edilerek, pazarlardaki vatandaş yoğunluğunun azaltılması, Kovid-19 salgınının yayılmasını ve bulaşmasını engellemek amacıyla bu pazarların iki gün kurulmasına, sabah 08.00'de başlayıp ertesi gün 19.00'a kadar açık olmasına karar verilmiştir. İlimizdeki kapalı semt pazarlarında, ihtiyaç olması halinde birden fazla gün pazar kurulumunun yapılması, aynı zamanda hafta sonları kurulan pazarların hafta içi uygun bir güne alınmasının kaymakamlar tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Seyhan ilçesinde cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle, bu uygulama sürecinde hafta içine alınmasına karar verilmiştir."

Alınan kararların, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta müdürlükleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından takip edileceği, karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara da yer verildi.