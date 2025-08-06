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        Haberler Gündem Güncel Adana'da şap hastalığı kısıtlaması | Son dakika haberleri

        Adana'da şap hastalığı nedeniyle ayvan hareketliliği kısıtlandı

        Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görülmesi nedeniyle hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 17:53 Güncelleme: 06.08.2025 - 17:58
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        Adana'da şap hastalığı kısıtlaması
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        Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıkladı.

        Hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı kentte hayvan yetiştiricilerine de uyarı mesajı gönderildi. Mesajda, "Değerli yetiştiricilerimiz, ilimizde çıkan şap hastalığından dolayı tüm ilçelerimizdeki hayvan hareketleri durdurulmuştur. Bilgi için İlçe Tarıma başvurunuz" denildi.

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        #şap hastalığı
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