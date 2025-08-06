Adana'da şap hastalığı kısıtlaması

Adana'da şap hastalığı nedeniyle ayvan hareketliliği kısıtlandı
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görülmesi nedeniyle hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı bildirdi
Giriş: 06.08.2025 - 17:53 Güncelleme: 06.08.2025 - 17:58
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıkladı.
Hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı kentte hayvan yetiştiricilerine de uyarı mesajı gönderildi. Mesajda, "Değerli yetiştiricilerimiz, ilimizde çıkan şap hastalığından dolayı tüm ilçelerimizdeki hayvan hareketleri durdurulmuştur. Bilgi için İlçe Tarıma başvurunuz" denildi.
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