Adana'da sahte peynir operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aladağ ilçesinde seyyar satıcı olarak peynir satan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kızıldam Mahallesi'nde durdurdukları seyyar satıcılık yapan araçta, üst bölümü peynir, alt bölümü nişastayla karıştırılarak peynir görüntüsü verilmiş 18 bidon içerisinde 111 kilogram, vatandaşlara satılan 19 bidon içerisinde de 149 kilogram sahte peynir ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen 260 kilogram peynir imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.