Adana'da sahte içkiye 4 gözaltı

Adana'da 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
Adana'da polis ekipleri, 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş: 15.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:42
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Seyhan ve Yüreğir merkez ilçesindeki 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi. KOM ekipleri, söz konusu ikametlerdeki 4 zanlıyı gözaltına aldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
