Adana'da sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği öne sürülen iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada sahte içki yapımında kullanılan 150 kit, 27 litre etil alkol, 1 litre anason ve 0,25 litre gliserin ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.