Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da 383 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'da 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sahte içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğu belirlenen iş yeri, ikamet ve otomobilde arama yaptı.

        Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #adana haberleri
        #sahte içki
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Habertürk Anasayfa