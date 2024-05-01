Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü

        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahipsiz köpeklerin saldırısında öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 72 yaşındaki Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        KÖYLÜLER: KÖPEKLER SALDIRDI

        Köyde yaşayanlar, kadının başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Adli tıp kurumu morgunda otopsisi yapılan Arısan'ın, köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradıktan sonra beden bütünlüğünün bozulduğu da kaydedildi. Ailesi, cenazeyi Ayvalı köyünde toprağa vereceklerini belirtti. Arısan'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #köpek saldırı
        #adana
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Habertürk Anasayfa