Adana'da "rüşvet" operasyonunda tutuklama

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de aldığı bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet S.'nin de aralarında olduğu 10 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, belediye binasında da arama yaptı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI REKLAM Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet S. ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

10 ZANLIDAN 5'İ TUTUKLANDI Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mürüvet S. ve belediye çalışanı Mehmet İlker T ile firma yöneticileri Semih G, Tahir Cem U. ve Süleyman A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu Rüşvet soruşturmasında 'estetik ameliyat' detayı