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Adana'da restoran yangınında kundaklama şüphesi

Adana Pozantı'da restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı

Giriş: 10.12.2022 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da restoran yangınında kundaklama şüphesi
AA

Adana'nın Pozantı ilçesinde kundaklandığı iddia edilen restoran kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi'ndeki restoranda yangın çıktığı ihbarı üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, kundaklama olabileceği şüphesiyle olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, bu restoranda 29 Kasım'da müşteri Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ'ı öldüren E.K. tutuklanmış, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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