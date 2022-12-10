Adana'nın Pozantı ilçesinde kundaklandığı iddia edilen restoran kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi'ndeki restoranda yangın çıktığı ihbarı üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, kundaklama olabileceği şüphesiyle olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, bu restoranda 29 Kasım'da müşteri Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ'ı öldüren E.K. tutuklanmış, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.