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Adana'da pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin pompalı tüfekle açtığı ateşte 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Giriş: 23.06.2023 - 06:06 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da pompalı tüfekli dehşet: 1 ölü, 4 yaralı
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AA

Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Civantayak Mahallesi'nde bazı şüphelilerin pompalı tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yolda elektrikli bisikletiyle ilerleyen Burak Ali Yılmaz'ın öldüğünü, Diyar B, Mahsup H, Sedat U. ve Cihan M'nin yaralandığını tespit etti.

AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İncelemelerin ardından Burak Ali Yılmaz'ın cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı, olay yerinde delil toplama çalışması yapıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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