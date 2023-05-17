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Adana'da polisten kaçarken binaya el bombası atan şüpheli, tabancayla yakalandı

Adana'da polis ve bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçarken bir binanın bahçesine el bombası attı. Ekipler tarafından yakalanan ve yapılan aramada üzerinde tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilen şüphelinin terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan suç kaydı olduğu belirlendi

Giriş: 17.05.2023 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da polisten kaçarken binaya el bombası atan şüpheli, tabancayla yakalandı
Polisten kaçarken binaya el bombası atan şüpheli, tabancayla yakalandı
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AA

Adana'da "dur" ikazında bulunan ekiplerden kaçtığı sırada bir binanın bahçesine el bombası atan şüpheli üzerindeki tabancayla yakalandı.

AA'nın haberine göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği polis ve bekçileri, bir ticari taksinin bulundukları yere yakın bir noktada yolcu indirdiğini fark etti.

DUR İKAZINA UYMADI, KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Taksiye doğru hareket eden ekipler, bir şüphelinin araçtan inip kaçmaya başlaması üzerine "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelinin ikazlara rağmen koşarak izini kaybettirmeye çalışması üzerine ekipler, havaya ateş açtı. Bu sırada şüpheli cebindeki cismi bir binanın bahçesine attı.

BAHÇEDE EL BOMBASI BULUNDU, ÜZERİNDEN TABANCA VE MERMİLER ÇIKTI

Yaya olarak yaşanan kovalamaca sonucu ekiplerin yakaladığı şüpheli Y.K'nin (23) üzerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

Y.K'nin kaçarken binanın bahçesine attığı cismin el bombası olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan suç kaydı olduğu tespit edilen Y.K, emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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