Adana'da polisin kovaladığı otomobildeki şüpheliler kaza yapınca yaya olarak kaçtı

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 GH 844 plakalı otomobildeki kişilere "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler, Şehit Erkut Akbay Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Ekiplerin takibi sırasında, yola tabanca atan şüpheliler, otomobille ilerledikleri sırada bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza yapan otomobilden inerek ara sokaklara giren şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Şüphelilerin attığı tabanca üzerinde inceleme yapan ekipler, söz konusu kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.