10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da polisin fuhuş zanlılarını pazarcı ve çöpçü kılığında takibi kamerada
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sivil polisin oto yolda çöp toplama görüntüsü- Polisin şüpheli kadınları görüntülenmesi- Fuhuş pazarlığı yaptığı iddia kadın ve sürücülerin görüntülenmesi- Polisin şüpheli kadınlarla konuşması- Polisin pazarda salatalık satması- Şüphelilerin Restorana gelmesi- İkisi kadın 3 şüphelinin aynı masada konuşması- Şüphelilerin yanındaki masada oturan sivil polislerin görüntüsü
Adana'da polisin fuhuş zanlılarını pazarcı ve çöpçü gibi davranarak takibi kamerada- Kentte düzenlenen ve 23 şüpheliden 11'inin tutuklandığı operasyon öncesi polisin kamyonette salatalık satıp, otoyolda çöp toplayarak şüphelileri takip ettiği ortaya çıktıADANA (AA) - Adana'da düzenlenen ve 11 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonu öncesi polisin pazarda salatalık satıp, otoyolda çöp toplayarak şüphelileri takip etmesi kameraya yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik 4 Mart'ta düzenlediği operasyona ilişkin fiziki takip süreciyle ilgili polis kamerasına yansıyan görüntülere ulaşıldı.Görüntülere, polisin otoyolda temizlik görevlisi gibi çöp toplayarak fuhuş pazarlığı yaptığı ileri sürülen bazı araç sürücülerine yönelik takibi yansıdı.Zaman zaman polisin şüpheli kadınların yanına yaklaşıp onlarla konuşması da görüntüler de yer aldı.İki polisin, fuhuş yapıldığı iddia edilen bir masaj salonunun yakınında pazarcı gibi davranarak kamyonette salatalık satması da kayıtlarda görüldü.Ayrıca, fuhuş pazarlığı için bir restorana buluşmaya geldiği öne sürülen ikisi kadın üç kişi de ekiplerce takibe alındı. O anlar ise başka bir polis tarafından gizli kamerayla görüntülendi.Polis ekiplerince, otoyolda ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 6 gün önce düzenlenen operasyonda 7'si kadın 23 zanlı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 11'i tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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