Adana'da polisin çabası sınava geç kalan öğrenci için yeterli olmadı

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınav merkezlerine yetişemeyen, kimlik veya sınav giriş belgesini unutanların yardımına polis ekipleri koştu.
Adaylardan Abdurrahman Gaddan da sınava gireceği merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Ortaokuluna geç kalacağı için polislerden yardım istedi.
Motosikletli trafik polisi tarafından salona son alınma zamanı saat 10.05'in bitimine 15 dakika kala okula götürülen Gaddan, sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark etti.
Aynı polis memuru bu defa sınav giriş belgesini temin etmesi için Abdurrahman Gaddan'ı da alıp motosikletle siren çalarak okuldan ayrıldı.
Gaddan'ın sınav girişi belgesinin çıktısının bir kırtasiyeden temin edilmesinin ardından motosikletli polis, öğrenciyle birlikte hızla yeniden okula döndü.
Koşarak merdivenleri çıkan Abdurrahman Gaddan, bu defa da 1 dakika geç kaldığı gerekçesiyle sınav salonuna alınmadı.
Kapıdaki görevlilerle konuşan ancak çabası sonuçsuz kalan öğrenci, sınav giriş belgesini yırtıp okuldan ayrıldı.
Gaddan, çıkışta kendisini sınav merkezine getiren trafik polisine gösterdiği çaba için teşekkür etti.
Abdurrahman Gaddan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sınava giriş belgesini kaybettiğini belirterek, "Kırtasiyeler kapalı olduğu için sınav giriş belgesinin yenisini de çıkartamadım. Bugün trafik polisi beni motosikletine aldı ve yeni belge çıkartıp okula döndük ancak 1 dakika geç kaldığım için sınava alınmadım." ifadelerini kullandı.
- Sınav giriş belgesini unutun bir başka gence de polis yardım etti
Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki Ziyapaşa Ortaokulunda sınava girecek Ferhat Yücel de sınav giriş belgesini evinde unutunca polis ekipleri devreye girdi.
Polisler, öğrenciyi evine götürüp sınav giriş belgesini alarak genci tekrar okula getirdi.
Yücel, kendisine yardım eden polislere teşekkür etti.
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