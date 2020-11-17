Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

AA

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişiye kimliklerini sordu.Şüphelilerin kimliklerini vermeyip polise taş atarak direnmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.Park içerisine kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.Kimlik kontrolleri yapılan F.A'nın 16, D.S'nin ise 6 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.