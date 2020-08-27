Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanallarında yaşanan boğulmaların önüne geçebilmek için kent genelinde denetim gerçekleştirdi.Serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklara ve gençlere ulaşan ekipler, onlara kanalda serinlerken karşılaşabilecekleri tehlikeleri anlattı.Ekip, daha sonra gençleri güvenle yüzebilmeleri için havuza götürdü.Burada serinleyen gençler, polislere teşekkür etti.