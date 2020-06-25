Adana'da polis, su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadınla buluştu

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel bir hastanede bel ağrısı nedeniyle tedavi gören 79 yaşındaki Elif Canatar'ın, 19 Haziran'da sağanak nedeniyle bulunduğu zemin katı su bastı. Burada mahsur kalan ve polis tarafından kurtarılan Canatar, daha sonra kendisini kurtaran dalgıç polise teşekkür etmek istedi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Canatar, rahatsızlığı nedeniyle evinden dışarıya çıkamayınca yakınları durumu Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin onayıyla Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Kemal Alış ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Canatar'ı evinde ziyaret etti.
Kendisini kurtaran polisin ziyaretine de gelmesi karşısında mutluluk duyan Canatar, gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı.
Canatar, bulunduğu odayı bir anda su basmasıyla mahsur kaldığını, kurtulmak için bağırarak yardım istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Dayanamayacak duruma geldiğimde polis el feneriyle ışık tutup seslendi. Sakin olmamı söyledikten sonra yanıma gelip beni kurtardı. Kendimden geçmiştim. O günü hiç unutamam. Beni kurtaran polisimizin yüzünü görememiştim ama şimdi gördüm. O da artık benim bir evladım gibi. Allah kendisinden razı olsun."
Kemal Alış da kurtardığı Canatar'ın her zaman yanında olduklarını dile getirerek, yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!