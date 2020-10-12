Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması üzerine öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.Ekipler, denetim kapsamında okulların yakınındaki iş yerlerinde incelemede bulundu.Denetimlerde narkotik dedektör köpeğiyle de bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı belirlenen bir kişiye de idari para cezası uyguladı.