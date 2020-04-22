Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Eymen Kösedağ, yakınları aracılığıyla telefonla görüştüğü polislerden oyuncak istedi.

Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyuncak polis arabası alıp Kösedağ'ın yaşadığı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine gitti.

Polisler, yanlarında götürdükleri oyuncağı çocuğa hediye etti.

Dede Cevdet Kösedağ, kentte görevli polislerin evlerinden çıkamayan çocukların isteğini yerine getirmesiyle ilgili basında yer alan haberler üzerine torununun da oyuncak talebinde bulunduğunu belirterek, "Onlar da isteğimizi yerine getirdi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Özel harekat ekipleri için bestelenen bir şarkıyı söyleyen Eymen Kösedağ, daha sonra halkın evde kalması için megafonla yapılan ve ezberlediği "evde kal" anonsunu polise tekrarladı.

Polis selamıyla ekiplere teşekkür eden çocuk, daha sonra hediye edilen oyuncağıyla oynadı.