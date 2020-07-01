Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.G, E.Ş, İ.S. ve M.A. katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Söz verilen sanık avukatları mahkemenin geldiği aşama itibarıyla müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Firari sanık A.A. hakkında da yakalama kararı bulunuyor.
- Olay
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde, 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli Yılmaz Bozkurt (45) mahallede motosiklet ile evrak dağıttığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.
Saldırının ardından eylemi bizzat organize ettiği gerekçesiyle dosyası ayrılan saldırının planlayıcısı terörist Hatice K. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, üst sınırdan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili, biri firari 5 sanık hakkında ise ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede dava açılmıştı.
. B. Topaloğlu
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