Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

AA

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hatice K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme'' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Hatice K. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Önceki celselerde belirttiğim gibi olay tarihinde üniversite öğrencisiydim. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlayamadım. Mahkemenizden süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezinde evrak görevlisi olarak çalışan Yılmaz Bozkurt (45) mahallede motosiklet ile evrak dağıttığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Saldırının ardından Terörle Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri eylemi bizzat organize ettiği iddia edilen terörist Hatice K'yi kaçarken yakalamıştı.

Zanlı Hatice K. çıkarıldığı mahkemece, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

. B. Topaloğlu