Adana'da polis, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini okulla buluşturdu

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıfı öğrencilerinin güvenle okullarına kavuşmasını sağlamak için önlem aldı.

Ekipler, okula gelen çocukların yolun karşısına güvenle geçmelerini sağlayıp sınıflarına kadar götürdü.

Okul çıkışında ise polis bazı öğrencileri ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

Ekipler, okulların çevresindeki iş yerlerini de öğrenciler için sakıncalı ürünlerin satılıp satılmadığını konusunda denetledi.