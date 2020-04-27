Adana'da PKK propagandası yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar R.Ş, İ.K. ve A.C. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık R.Ş. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan R.Ş'yi ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

. B. Topaloğlu