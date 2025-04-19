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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da parmağına arı sokan arıcı kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Adana'da parmağına arı sokan arıcı kurtarılamadı

        Adana'da arıcılık yapan İlhami Özden, sol serçe parmağından arı sokması sonucu fenalaştı. Arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 02:06 Güncelleme: 19.04.2025 - 02:08
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        Parmağına arı soktu; arıcı kurtarılamadı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu.

        SOL SERÇE PARMAĞINA ARI SOKTU

        DHA'nın haberine göre; arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı. İlhami Özden’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #adana
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