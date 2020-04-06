Adana'da park halindeki tıra çarpan kamyonetin şoförü olay yerinden kaçtı

Adana'da kontrolden çıkan kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi 80.Yıl Bulvarında, şiddetli ses duyan vatandaşlar, park halindeki tıra bir kamyonetin çarptığını görünce polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, kaza yapan 06 FC 3217 plakalı kamyonette kimsenin olmadığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şoförün olay yerinden yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Şoförün bulunması için çalışma başlatılırken, kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden açıldı.