Adana'da park halindeki aracı çalmak isteyen iki şüpheli tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki aracı camını kırıp çalmaya çalışan iki kişi, devriye görevi yapan polis ekibini görünce yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisin kovaladığı M.K. (34) ve E.M. (38) yakalandı.

Benzer olaylardan suç kayıtları bulunduğu belirtilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar cezaevine gönderildi.