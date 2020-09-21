Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA

Alınan bilgiye göre, Mustafa Timuçin idaresindeki 27 LJ 685 plakalı otomobilin motor kısmından, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr.Mithat Özsan Bulvarı çıkışında duman çıkması üzerine sürücü aracı park etti.Timuçin, otomobilde bulunan eşi ve iki çocuğunu araçtan indirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevler saran otomobile müdahale etti.Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.