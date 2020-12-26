Adana'da otomobilin yakıt deposundaki gizli bölmede 10 kilogram esrar bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Polis, narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin yakıt deposunu sökerek inceleme yaptı. Depoda oluşturulmuş gizli bölmede, paketler içinde 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü R.T.D. (33) emniyete götürüldü.