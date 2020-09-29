Adana'da otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Aracın motor bölümüne gizlenmiş paketleri inceleyen ekipler, 146 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.