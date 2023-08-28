Adana'da otomobilin çarptığı çok sayıda koyun öldü

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Alınan bilgiye göre, Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmekte olan koyun sürüsüne henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürüdeki çok sayıda koyun öldü.

Ölen koyunlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.